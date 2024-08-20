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        Edirne'de üretilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı

        Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 12:53 Güncelleme: 20.08.2024 - 13:12
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        Edirne'de üretilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı
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        Edirne'nin İpsala ilçesindeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda bu yıl yetiştirilen 10 milyon yavru sazan balığı baraj ve göletlere bırakıldı.

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Su Kaynaklarını Balıklandırma Projesi kapsamında istasyonda düzenlenen programda, gelinen yüzyılda ekolojinin devamını sağlamanın çok önemli olduğunu söyledi.

        Su ürünleri ile ilgili büyük bir atılımın söz konusu olduğunu belirten Sezer, "2 milyar dolara yakın bir ihracattan bahsediliyor. Dünyada da çipura ve levrekte birinci, alabalık üretiminde ise ikinci sırada yer aldığımız söyleniyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, kaynaklar yerinde kullanılınca nereye varılacağı açısından son derece önemli." dedi.

        İpsala'daki istasyonda bu yıl 10 milyon yavru sazan balığının yetiştirildiğini ifade eden Sezer, yavru sazan balıklarının Edirne'deki su kaynakları ve dağıtım yapılan İstanbul, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'ye gönderildiğini aktardı.

        - "Balık yetiştiriciliği teşvik ediliyor"

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da Su Ürünleri Kanunu'nda yapılan değişiklikle balık yetiştiriciliğini teşvik ettiklerini anlattı.

        Türkiye'de su ürünlerinin gelişimini yakından takip ettiğini dile getiren Aksal, hem denizlerde balık popülasyonunun hem de balık ihracatının arttığını kaydetti.

        Aksal, Karadeniz'in somon yetiştirme anlamında Norveç'ten daha iyi şartlarda olduğunu dile getirdi.

        Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Türkiye'nin balık üretiminde de öncü olduğunu, 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiğini anlattı.

        Balık kaynaklarının muhafaza edilmesi gerektiğini belirten Yılmaz, hem yetiştirme hem de avcılığın bilinçli yapılması gerektiğini ifade etti.

        Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğü kontrolündeki Su Ürünleri Üretim İstasyonu'nda 2021 yılından bu yana 29 milyon 500 bin yavru sazan balığı üretimi gerçekleştirildiğini anlattı.

        Bayazıt, istasyonda bu yıl üretilen 2 milyon 120 bin yavru sazan balığının Edirne'deki iç sulara, 7 milyon 780 bin yavru sazan balığının ise Marmara Bölgesi'ndeki illere dağıtıldığını kaydetti.

        İstasyondaki üretim havuzlarını inceleyen Vali Sezer ve beraberindekiler, Gala Gölü Milli Parkı'nda da göle yavru sazanlar bıraktı.

        Proje kapsamında Gala Gölü'ne de 300 bin yavru sazan balığı bırakılacak.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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