Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti.

Mecidiye köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.

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