Edirne'de çıkan orman yangını söndürüldü
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Mecidiye köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Keşan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yangın söndürme helikopteri de alevlere müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 100 dekar ormanlık alan ve tarım arazisi zarar gördü.
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