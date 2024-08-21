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        Edirne'de bir tarlada 700 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Edirne'de bir tarlada 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:15 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:26
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        Edirne'de bir tarlada 700 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Edirne'de bir tarlada 700 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaçakçılık olaylarının engellenmesine yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Ekipler bu kapsamda, Süloğlu ilçesinde İ.B'ye ait tarlada 700 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Olayla ilgili İ.B. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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