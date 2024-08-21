Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, Keşan ilçesinde takibe aldıkları T.Ü'nün aracını durdurdu.
Araçta yapılan aramada 60 gram skunk ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı.
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