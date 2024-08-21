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        Edirne Valisi Sezer, kentten ayrılan komutanlar için veda yemeği düzenledi

        Edirne Valisi Yunus Sezer, görev değişikliği nedeniyle kentten ayrılan İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Yardımcısı Albay Naim Tavlı onuruna veda yemeği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 11:26 Güncelleme: 21.08.2024 - 11:57
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        Edirne Valisi Sezer, kentten ayrılan komutanlar için veda yemeği düzenledi
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, görev değişikliği nedeniyle kentten ayrılan İl Jandarma Komutanı Albay Hacı Ali Büber ve Yardımcısı Albay Naim Tavlı onuruna veda yemeği düzenledi.

        Polis Bahçesi'nde düzenlenen yemekte Sezer, Büber ve Tavlı'ya kente olan hizmetleri dolayısıyla teşekkür etti, başarı belgesi verdi.

        Yemeğe Garnizon Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak, kurum müdürleri ve aileleri katıldı.

        Galeri
        Galeri

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