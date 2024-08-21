Edirne'de kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetim yapıldı

Edirne'de yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinde ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir zaman kala kentteki kırtasiyeleri denetledi.

Ortakapı Caddesi'ndeki bir mağazada denetim yapan ekipler, çanta ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini sağlığa uygunluğu ve fiyat açısından inceledi.

Denetimde Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı, ürün güvenliğini kontrol etti.