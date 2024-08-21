Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın'dan, Emniyet Müdürü Karaburun'a teşekkür

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kentteki suç oranındaki düşüş nedeniyle İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a teşekkür etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 15:17 Güncelleme: 21.08.2024 - 15:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın'dan, Emniyet Müdürü Karaburun'a teşekkür
        ABONE OL
        ABONE OL

        İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kentteki suç oranındaki düşüş nedeniyle İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a teşekkür etti.

        Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki suç oranındaki düşüş ve uyuşturucuyla mücadeledeki başarının dikkat çektiğini belirtti.

        Edirne'de özellikle iş yeri ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlarda önemli azalmalar yaşandığını ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

        "Suç oranındaki bu düşüşü memnuniyetle karşılıyoruz. Başta Vali'miz Yunus Sezer'i, göreve geldiği günden bu yana suç oranının düşmesi için çalışan ve uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı elde eden Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ve tüm emniyet teşkilatını tebrik ediyorum. Bu zorlu görevde gösterdikleri kararlılık ve fedakarlık için kendilerine teşekkür ediyorum. Edirne halkının güvenliği ve huzuru için gösterilen bu çaba bütün Edirne'nin ortak başarısıdır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        KADES'i duyunca eşini defalarca bıçakladığı ortaya çıktı
        İzmir'de metro çatlakları!
        İzmir'de metro çatlakları!
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        23 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        8 yaşındaki Narin kaçırıldı mı? Kayıp kız çocuğu her yerde aranıyor
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Kişi başı 800 lira: Koy, koyluktan çıktı vatandaşa yüzecek yer kalmadı
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Abdüllatif Şener'in oğlu için yeni gelişme
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Kahramanmaraş'ta bulundu... 2 bin 800 yıllık, 21 kilogram!
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Dünyanın ilk akciğer kanseri aşısı! Türkiye dahil 7 ülkede araştırmalar başlatıldı
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Peker Açıkalın'dan haber var
        Barıştılar
        Barıştılar
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kaçtıları aracı Tekirdağ'da yaktılar!
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Kitap için fahiş fiyat talep eden özel okullara inceleme
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Sağlıklı kilo vermek için 6 stratejik yöntem
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Fenerbahçe'den Ansu Fati sürprizi
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        Dursun Özbek'ten açıklamalar
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        "Hayati tehlikeyi atlattı"
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        Üniversiteler yapay zekaya hazır mı?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3'ü FETÖ üyesi 8 zanlı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3'ü FETÖ üyesi 8 zanlı tutuklandı
        Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5'i terör şüphelisi 8 kişi, tutuklan...
        Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 5'i terör şüphelisi 8 kişi, tutuklan...
        Ayçiçeğinde ön alım fiyatı, ton başına 20 bin lira olarak açıklandı
        Ayçiçeğinde ön alım fiyatı, ton başına 20 bin lira olarak açıklandı
        Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
        Trakya Birlik ayçiçeği ön alım fiyatını açıkladı
        Edirne'de "Hızlandırılmış Servis Elemanı Eğitimi" düzenlendi
        Edirne'de "Hızlandırılmış Servis Elemanı Eğitimi" düzenlendi
        Düzensiz göçle mücadelede Türk ve Bulgar kolluk kuvvetlerinin kapasitesi ar...
        Düzensiz göçle mücadelede Türk ve Bulgar kolluk kuvvetlerinin kapasitesi ar...