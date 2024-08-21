İYİ Parti Edirne Milletvekili Akalın'dan, Emniyet Müdürü Karaburun'a teşekkür

İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, kentteki suç oranındaki düşüş nedeniyle İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun'a teşekkür etti.

Akalın, yaptığı yazılı açıklamada, kentteki suç oranındaki düşüş ve uyuşturucuyla mücadeledeki başarının dikkat çektiğini belirtti.

Edirne'de özellikle iş yeri ve kurumdan hırsızlık, evden hırsızlık ve motosiklet hırsızlığı gibi suçlarda önemli azalmalar yaşandığını ifade eden Akalın, şunları kaydetti:

"Suç oranındaki bu düşüşü memnuniyetle karşılıyoruz. Başta Vali'miz Yunus Sezer'i, göreve geldiği günden bu yana suç oranının düşmesi için çalışan ve uyuşturucu ile mücadelede büyük başarı elde eden Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'u ve tüm emniyet teşkilatını tebrik ediyorum. Bu zorlu görevde gösterdikleri kararlılık ve fedakarlık için kendilerine teşekkür ediyorum. Edirne halkının güvenliği ve huzuru için gösterilen bu çaba bütün Edirne'nin ortak başarısıdır."