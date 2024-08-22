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        Edirne'de devlet desteğiyle açılan kuyular çeltik üreticisini rahatlattı

        GÖKHAN BALCI - Edirne'de Tunca Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle ürünü kuruma noktasına gelen çeltik üreticisi, Valilik desteğiyle açılan kuyular sayesinde rahat bir nefes aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 11:11 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:22
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        Edirne'de devlet desteğiyle açılan kuyular çeltik üreticisini rahatlattı
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        GÖKHAN BALCI - Edirne'de Tunca Nehri'ndeki kuraklık nedeniyle ürünü kuruma noktasına gelen çeltik üreticisi, Valilik desteğiyle açılan kuyular sayesinde rahat bir nefes aldı.

        Kentte etkili olan kuraklık nedeniyle Tunca Nehri'nin debisi saniyede 3 metreküpe kadar düştü.

        Debideki düşüş nedeniyle üreticiler nehirden su alamayınca, dönüşümlü sulama sistemine geçildi.

        Nehirdeki su, bu sistem için de yeterli olmayınca Valilik tarafından üreticiler için su kuyuları açılmasına karar verildi.

        Bölgede şu ana kadar 11 kuyu açıldı. Pompaları bağlanarak elektrik tesisatı tamamlanan kuyulardan su alınmaya başlandı.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, Tunca Nehri'nde 2020'de yaşanan kuraklığın aynısının bu yıl daha erken yaşandığını söyledi.

        Bölgede açılan kuyuların üreticiler için sigorta görevi göreceğini belirten Arabacı, "Tunca kurudu ne yapacağız korkusu yaşamaktansa en azından kuyularımızı devreye sokarız. Maliyetimiz artar mı, tabii ki artar. Elektrik maliyetimiz 2 katına çıkar ama önemli olan bu süreci doğru yönetebilmek ve en az zararla atlatabilmek. O yüzden bu su kuyuları bizim için, üreticilerimiz için çok önemli. Burada sayın Valime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu talimatı vermesi üreticilerimizin bir nebze rahat nefes almasını sağlamış oldu." dedi.

        Arabacı, Tunca Nehri sayesinde yaklaşık 16 bin dekar alanın sulandığını dile getirdi.

        Ancak üreticilerin kuraklık sorunu yaşamaması için Çömlekköy Barajı'nın bir an önce tamamlanması gerektiğini ifade eden Arabacı, şunları kaydetti:

        "Çömlekköy, bizim Bulgaristan sınırından sonra suyu ilk depoladığımız alan. Yani bugün aşağıda Çakmak Barajı'mız var. Hamzadere Barajı'mız var ama oradan yukarı su basma şansımız yok. Ama yukarıdaki suyu Çömlekköy Barajı'ndan buraya kadar ulaştırma şansımız var. O yüzden bu baraj çok önem arz ediyor. Şu an barajdaki çalışmalar başladı. Tarım ve Orman Bakanlığımızdan bu baraj yapım sürecini hızlandırmasını talep ediyorum. Zaten buradaki durumu gördüler, incelediler. Gerekli çalışmaları yaparlar ve inşallah üreticilerimizin daha çabuk suyla buluşmasını sağlarlar diye umuyorum."

        - Üreticiler memnun

        Avarız köyünden çeltik üreticisi Mesut Çakır da Tunca Nehri'nin debisinin düşmesi sonucu bölgede yetiştirilen çeltik için suyun yetersiz kaldığını belirtti.

        Su sorununu çözmek için Vali Yunus Sezer'in talimatıyla çalışmalar yapıldığını anlatan Çakır, "Sayın Valimiz önce suyu paylaştırdı, o da yetersiz kalınca kuyular açıldı. Böyle olunca nehrin alt tarafında kalan üreticilerimiz çeltiklerini rahatlıkla sulayabilmeye başladılar. Üreticilerimiz de rahat bir nefes almış oldu Valimizin sayesinde. İlimizde bir hayli kuraklık var. Ayçiçeğini hasat etmeye başladık bugünlerde. 50 ile 70 kilogram arasında ürün alıyoruz. Edirne'nin kuraklık kapsamındaki iller arasına alınmasını istiyoruz." diye konuştu.

        Değirmenyeni köyünden üretici Salim Evren, aşırı sıcak nedeniyle Tunca Nehri'nin kuruma noktasına geldiğini, 400 dekar çeltik ürettiği bölgede 4 kuyu açıldığını belirtti.

        Emeği geçenlere teşekkür eden Evren, "Sayın Valimiz ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'müzün gayretleriyle açılmış olan bu 4 kuyu ile 400 dekar çeltiği kurtaracağız. Allah'ın izniyle 250 ton civarında ürün bekliyoruz. Kuyular olmasa çeltiğimiz ölecekti." dedi.

        Aynı köyden Sami Bozkoç, ekim yapıldığında yeterli olan nehirdeki su miktarının bilinçsiz kullanım nedeniyle düştüğünü, bazı üreticilerin bu nedenle rekolte kaybı yaşayabileceğini kaydetti.

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