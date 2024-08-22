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        Edirneli sporcu Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na seçildi

        Edirneli sporcu Eren Baki Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:42 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:47
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        Edirneli sporcu Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na seçildi
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        Edirneli sporcu Eren Baki Doğan, Bisiklet Milli Takımı'na seçildi.

        Edirne Bisiklet Spor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğan bu sezonda düzenlenen yarışlarda aldığı dereceler doğrultusunda milli takıma katılmaya hak kazandı.

        Sporcu ilk olarak 24 Ağustos'ta Grand Prix Soğanlı (1.2) yarışında milli formayı giyecek.

        Bu yarıştan bir gün sonra 25 Ağustos'ta düzenlenecek Grand Prix Kayseri (1.2) etabında yarışacak Doğan, 2 yarışı da tamamladıktan sonra milli takım kafilesi ile 30 Ağustos - 2 Eylül'te düzenlenecek Tour Of Routhe Salvation (2.2) yarışına katılacak.

        Doğan, Tour Of Routhe Salvation (2.2) yarışında 4 gün 4 etap şeklinde Samsun'da başlayan ve Ankara'da finiş görecek şekilde yarışacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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