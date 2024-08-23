Edirne'de eylülde Avrupa ve Balkan Kürek Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak

Edirne eylülde 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası ve Balkan Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın 7-8 Eylül, Balkan Kürek Şampiyonası'nın da 14-15 Eylül'de Meriç Nehri'nde düzenleneceğini belirtti.

Edirne'de, Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları ve Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın başarıyla organize edildiğini anımsatan İba, Avrupa'nın başarılı sporcularını kentte ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.