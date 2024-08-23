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        Edirne'de eylülde Avrupa ve Balkan Kürek Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak

        Edirne eylülde 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası ve Balkan Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 09:12 Güncelleme: 23.08.2024 - 09:12
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        Edirne'de eylülde Avrupa ve Balkan Kürek Şampiyonalarına ev sahipliği yapacak
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        Edirne eylülde 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası ve Balkan Kürek Şampiyonasına ev sahipliği yapacak.

        TED Edirne Koleji Kürek Kulübü Başkanı Nesim İba, yaptığı yazılı açıklamada, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nın 7-8 Eylül, Balkan Kürek Şampiyonası'nın da 14-15 Eylül'de Meriç Nehri'nde düzenleneceğini belirtti.

        Edirne'de, Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları ve Gençler Türkiye Kürek Şampiyonası'nın başarıyla organize edildiğini anımsatan İba, Avrupa'nın başarılı sporcularını kentte ağırlayacak olmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.

        Sporseverleri, tarihi organizasyonlara tanık olmaya davet eden İba, şunları kaydetti:

        "Avrupa'dan gelecek yüzlerce sporcunun Meriç Nehri'nin ve Edirne'nin büyüleyici atmosferinde şampiyonluk için kürek çekeceği bu yarışlar, ülkemiz için bir ilk olma özelliği taşıyor.

        Avrupa'nın 26 ülkesinden gelecek sporcular, parkurda kıyasıya mücadele edecek. Edirnelilere, kentte tarih yazmaya hazırlanan milli sporcularımızı hep birlikte destekleme çağrısında bulunuyorum. Tüm paydaşlarımızla böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacak olmaktan dolayı gururlu ve mutluyuz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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