Edirne'de jandarma personeline kaçak avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele eğitimi verildi
Edirne'de jandarma personeline kaçak avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele eğitimi verildi.
Edirne'de jandarma personeline kaçak avcılık ve biyokaçakçılıkla mücadele eğitimi verildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Edirne Şube Müdürlüğünce merkez, Lalapaşa, Süloğlu, Havsa, Uzunköprü ve Meriç jandarma komutanlıklarında eğitim düzenlendi.
HAYDİ tim komutanlığıyla birlikte düzenlenen eğitimlerde jandarma personeline kaçak avlanma ve biyokaçakçılıkla mücadele konularında bilgi verildi, Merkez Av Komisyonu kararlarının değerlendirilmesi yapıldı.
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