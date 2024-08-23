Edirne'de "Hızlandırılmış Servis Elemanı Eğitimi" düzenlendi

Edirne'de garson ve servis elemanlarına "Hızlandırılmış Servis Elemanı Eğitimi" verildi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasından (ETSO) yapılan yazılı açıklamaya göre, odada faaliyet gösteren GastroAkademi Eğitim Mutfağı'nda, Edirne’deki çeşitli restoran ve otellerde görevli garson ve servis elemanlarına yönelik 3 gün süren "Hızlandırılmış Servis Elemanı Eğitimi" tamamlandı.

Deneyimli eğitmenler tarafından verilen eğitimde sektördeki güncel uygulamalar ve servis standartları üzerinde duruldu.