Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3'ü FETÖ üyesi 8 zanlı tutuklandı
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3'ü FETÖ üyesi 8 şüpheli tutuklandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3'ü FETÖ üyesi 8 şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Sarıcaali ve Yenikarpuzlu beldelerinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yaptıkları çalışma kapsamında, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 8 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden 3'ünün FETÖ üyesi olduğu, diğerlerinin de çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan zanlılar jandarmadaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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