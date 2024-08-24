Edirne'de asayiş

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'ndeki denetimde S.O'nun 2.34 promil alkollü olduğunu tespit etti.

Enez ilçesinde bir kişinin üzerinde tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

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