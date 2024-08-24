Edirne'de asayiş
Edirne'de bir şirketin deposundan çeşitli malzemeler çalındı.
Edirne'de bir şirketin deposundan çeşitli malzemeler çalındı.
İnşaat Mühendisi D.U, iş yerinin Talatpaşa Mahallesi'ndeki deposuna geldiğinde çeşitli malzemelerin çalındığını fark etti.
Polis merkezine giden D.U, olayla ilgili şikayette bulundu.
- Tabanca ve fişek ele geçirildi
Enez ilçesinde bir kişinin üzerinde tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Milli Egemenlik Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri J.Ç'nin üzerini aradı.
Üst aramasında tabanca ve 29 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.
- Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu
Edirne'de alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'ndeki denetimde S.O'nun 2.34 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Ehliyetine el konulan sürücüye para cezası uygulandı.
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