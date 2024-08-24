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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de bir şirketin deposundan çeşitli malzemeler çalındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 10:45 Güncelleme: 24.08.2024 - 10:45
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de bir şirketin deposundan çeşitli malzemeler çalındı.

        İnşaat Mühendisi D.U, iş yerinin Talatpaşa Mahallesi'ndeki deposuna geldiğinde çeşitli malzemelerin çalındığını fark etti.

        Polis merkezine giden D.U, olayla ilgili şikayette bulundu.

        - Tabanca ve fişek ele geçirildi

        Enez ilçesinde bir kişinin üzerinde tabanca ve 29 fişek ele geçirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle Milli Egemenlik Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri J.Ç'nin üzerini aradı.

        Üst aramasında tabanca ve 29 fişek ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

        - Alkollü sürücünün ehliyetine el konuldu

        Edirne'de alkollü olarak araç kullanan sürücünün ehliyetine el konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeniimaret Mahallesi'ndeki denetimde S.O'nun 2.34 promil alkollü olduğunu tespit etti.

        Ehliyetine el konulan sürücüye para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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