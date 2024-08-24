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        Saros'daki batıkların yerini belirtmek amacıyla denize şamandıralar bırakıldı

        Saros Körfezi'nde batıkların yerini belirtmek amacıyla denize şamandıralar bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 11:40 Güncelleme: 24.08.2024 - 11:46
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        Saros'daki batıkların yerini belirtmek amacıyla denize şamandıralar bırakıldı
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        Saros Körfezi'nde batıkların yerini belirtmek amacıyla denize şamandıralar bırakıldı.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Saros Körfezi'nde dalış turizmini daha da ileriye taşımak amacıyla su altına yerleştirilen uçak, gemi ve su altı tarihi müzesinin bulunduğu noktaları daha görünür kılmak için denize şamandıralar yerleştirildi.

        Çalışmayla Saros'un benzersiz su altı dünyasını keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistlere yepyeni bir dalış rotası oluşturulması hedefleniyor.

        Şamandıralar, İlçe Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Özcan ve yetkililer tarafından denize bırakıldı.

        Özcan, bölgede dalış yapanların tarihe ve deniz yaşamına yakından tanıklık edeceğini belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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