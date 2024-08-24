Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Yukarı Zaferiye Mahallesi'nde durumundan şüphelendiği E.A, E.E. ve C.K'nin üzerini aradı.
Aramada şüphelilerin üzerinde bir miktar uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Şüpheliler gözaltına alındı.
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