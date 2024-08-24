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        Edirne'de 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı düzenlenecek

        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin katılımıyla 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 13:52 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:52
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        Edirne'de 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı düzenlenecek
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        Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin katılımıyla 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı düzenlenecek.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Balkan ülkesinden 394 öğrenci ve 48 öğretmen, 25-31 Ağustos tarihlerindeki 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı'nda Edirne'de ağırlanacak.

        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki açılış programıyla başlayacak yaz kampında misafir öğrenci ve öğretmenler için Çanakkale, Keşan Gökçetepe ve Edirne gezileri düzenlenecek.

        Spor etkinlikleri, konser ve kültür sohbetlerinin de yer alacağı kamp kapsamında öğrenciler Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde fen bilimleri deneyleri yapma imkanı da bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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