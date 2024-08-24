Edirne'de 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı düzenlenecek

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin katılımıyla 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı düzenlenecek.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Balkan ülkesinden 394 öğrenci ve 48 öğretmen, 25-31 Ağustos tarihlerindeki 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı'nda Edirne'de ağırlanacak.

Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'ndeki açılış programıyla başlayacak yaz kampında misafir öğrenci ve öğretmenler için Çanakkale, Keşan Gökçetepe ve Edirne gezileri düzenlenecek.