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        Enez'de balıkçı barınakları incelendi

        Enez'deki balıkçı barınakları av sezonu öncesi incelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 24.08.2024 - 14:23
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        Enez'de balıkçı barınakları incelendi
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        Enez'deki balıkçı barınakları av sezonu öncesi incelendi.

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaklaşan av sezonu öncesi Enez, Sultaniçe ve İbrice'deki balıkçı barınaklarını ziyaret etti.

        Balıkçılarla sohbet ederek barınaklarda incelemede bulunan Aksal, bereketli bir av sezonu diledi.

        Aksal'a ziyaretlerinde Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt eşlik etti.

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