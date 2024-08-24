Enez'de balıkçı barınakları incelendi

Aksal'a ziyaretlerinde Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz ve İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt eşlik etti.

Balıkçılarla sohbet ederek barınaklarda incelemede bulunan Aksal, bereketli bir av sezonu diledi.

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, yaklaşan av sezonu öncesi Enez, Sultaniçe ve İbrice'deki balıkçı barınaklarını ziyaret etti.

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