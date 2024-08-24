Edirne'de hafif ticari aracın özel düzenekli bölmesinde 2 düzensiz göçmen yakalandı

Araçta, yabancı uyrukluların bulundukları yerde hortumla nefes alabilecekleri bir düzenek oluşturulduğu ve bölmenin içine göçmenlerin içmeleri için su konulduğu belirlendi.

Araçta yapılan aramada, arka koltukların altındaki bölmeye gizlenmiş Suriye ve Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Pazarkule Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Kısım Amirliği ekipleriyle yürüttükleri çalışma kapsamında yurt dışına çıkmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen hafif ticari aracı durdurdu.

Edirne'de, bir hafif ticari aracın özel düzenekli gizli bölmesinde Suriye ve Filistin uyruklu 2 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı.

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