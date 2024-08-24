Edirne'deki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Operasyonlarda, 1 kilo 60 gram sentetik uyuşturucu, 660 gram esrar ve 31 kök Hint keneviri ele geçirildi, şüpheliler A.D. ve A.A. gözaltına alındı.

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