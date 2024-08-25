Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, 1071'den bugüne Anadolu'nun barış, sevgi ve kardeşliğin merkezi olduğunu belirtti.

Emanet alınan bu köklü mirası koruyup yüceltmenin herkesin sorumluluğunda olduğunu aktaran Tekin, "Tarihte önemli bir dönüm noktası olan Malazgirt Zaferi’nin 953. yıl dönümünde, Sultan Alparslan'ı ve cennet vatanımız uğruna canını veren tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.