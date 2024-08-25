Edirne'de 24 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 24 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Ekipler, Enez ve İpsala ilçelerindeki denetimlerinde Suriye ve Sudan uyruklu 24 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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