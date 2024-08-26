Edirne'de 77 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 77 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 77 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesine yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Bu kapsamda İpsala, Meriç ve Lalapaşa ilçelerinde yapılan denetimlerde 77 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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