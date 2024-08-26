AK Parti İpsala İlçe Başkanı Erhan Demir, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili'yi ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, görevine yeni atanan Demir, Sevgili'yi makamında ziyaret ederek, ilçe için yapılacak çalışmalara her zaman destek vereceğini kaydetti.

Sevgili de ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, Demir'e görevinde başarı diledi.

- Sahillerde temizlik çalışması yapıldı

Keşan Belediyesi Yayla ve Erikli sahilinde temizlik çalışması yaptı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Erikli ve Yayla sahillerinde temizlik faaliyetleri ara vermeden devam ediyor.