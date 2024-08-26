Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Opr.Dr.Mehmet Özcan dalış turizmin gelişmesi amacıyla Saros Körfezi Mecidiye açıklarında bulunan gemi batığı, su altı tarihi müzesi üzerlerine de yer tespiti yaptı.

Yılmaz, İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Olcay Tanışan ile Büyük Doğanca köyünü ziyaret etti.

Bu güzergahta trafik her iki yönde kontrollü olarak sürdürülecek.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Ay Caddesi Plevne İlkokulu, Acar Park arasında asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

Edirne'de asfalt çalışması dolayısıyla bazı yollar trafiğe kısmen kapatılacak.

Vali Sezer, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

Hükümet Konağı bahçesinde Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen tarafından karşılanan Sezer, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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