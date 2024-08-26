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        Edirne'den kısa kısa

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 11:17 Güncelleme: 26.08.2024 - 11:33
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        Edirne'den kısa kısa
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, Süloğlu ilçesini ziyaret etti.

        Hükümet Konağı bahçesinde Süloğlu Kaymakamı Tarık Emre Uşen tarafından karşılanan Sezer, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Vali Sezer, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.

        - Edirne'de asfaltlama çalışmaları

        Edirne'de asfalt çalışması dolayısıyla bazı yollar trafiğe kısmen kapatılacak.

        Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İbrahim Ay Caddesi Plevne İlkokulu, Acar Park arasında asfalt çalışması gerçekleştirilecek.

        Çalışma nedeniyle bugün İbrahim Ay Caddesi Plevne İlkokulu, Acar Park arasındaki yol, çalışmalar tamamlanana kadar kısmen trafiğe kapalı olacak.

        Bu güzergahta trafik her iki yönde kontrollü olarak sürdürülecek.

        - Keşan'da asfaltlama çalışmaları devam ediyor

        Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, köylere atılan sıcak asfalt çalışmalarını inceledi.

        Yılmaz, İl Özel İdaresi Şantiye Şefi Olcay Tanışan ile Büyük Doğanca köyünü ziyaret etti.

        Köydeki sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyen Yılmaz, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaymakam Yılmaz ve Belediye Başkanı Opr.Dr.Mehmet Özcan dalış turizmin gelişmesi amacıyla Saros Körfezi Mecidiye açıklarında bulunan gemi batığı, su altı tarihi müzesi üzerlerine de yer tespiti yaptı.

        Tespitin ardından bölgeye şamandıra konuldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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