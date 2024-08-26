Edirne'de profesyonel aşçılık eğitimleri için yeni dönem kayıtları başladı
EdirneTicaret ve Sanayi Odası (ETSO) çatısı altında faaliyet gösteren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 SOGEP programı ve Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle yürütülen, GastroAkademi'de profesyonel aşçılık eğitimleri için yeni dönem kayıtları açıldı.
EdirneTicaret ve Sanayi Odası (ETSO) çatısı altında faaliyet gösteren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 SOGEP programı ve Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle yürütülen, GastroAkademi'de profesyonel aşçılık eğitimleri için yeni dönem kayıtları açıldı.
ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında başlayacak aşçı yardımcılığı eğitiminin başvuru kriterleri arasında, 18-35 yaş arası ve İŞKUR’a kayıtlı olmak yer alıyor. Eğitimler, günde 7 saat olmak üzere toplam 12 hafta sürecek.
GastroAkademi'nin sunduğu eğitim, kursiyerlere hem teorik hem de pratik bilgiler kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca kursiyerler eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi olmaya hak kazanacak ve iş garantisi sağlanacak.
Kursla ilgili bilgi almak isteyenler 0284 225 10 14 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçebilecek.
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