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        Edirne'de profesyonel aşçılık eğitimleri için yeni dönem kayıtları başladı

        EdirneTicaret ve Sanayi Odası (ETSO) çatısı altında faaliyet gösteren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 SOGEP programı ve Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle yürütülen, GastroAkademi'de profesyonel aşçılık eğitimleri için yeni dönem kayıtları açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 12:48 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:48
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        Edirne'de profesyonel aşçılık eğitimleri için yeni dönem kayıtları başladı
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        EdirneTicaret ve Sanayi Odası (ETSO) çatısı altında faaliyet gösteren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 SOGEP programı ve Trakya Kalkınma Ajansı destekleriyle yürütülen, GastroAkademi'de profesyonel aşçılık eğitimleri için yeni dönem kayıtları açıldı.

        ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, eylül ayında başlayacak aşçı yardımcılığı eğitiminin başvuru kriterleri arasında, 18-35 yaş arası ve İŞKUR’a kayıtlı olmak yer alıyor. Eğitimler, günde 7 saat olmak üzere toplam 12 hafta sürecek.

        GastroAkademi'nin sunduğu eğitim, kursiyerlere hem teorik hem de pratik bilgiler kazandırmayı hedefliyor. Ayrıca kursiyerler eğitimin sonunda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı sertifika sahibi olmaya hak kazanacak ve iş garantisi sağlanacak.

        Kursla ilgili bilgi almak isteyenler 0284 225 10 14 numaralı telefondan yetkililerle iletişime geçebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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