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        Edirne'den kısa kısa

        Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, çiftçilerin bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunu, bu nedenle çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 13:11 Güncelleme: 26.08.2024 - 13:11
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        Edirne'den kısa kısa
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        Yeniden Refah Partisi Edirne İl Başkanı Hakan Çalışkan, çiftçilerin bu ülkenin olmazsa olmazı olduğunu, bu nedenle çiftçilere destek verilmesi gerektiğini belirtti.

        Çalışkan, yaptığı yazılı açıklamada, bu sene çiftçilerin bir önceki yıla göre buğdayda yüzde 50 verim kaybıyla ürününü biçtiğini, geçen yılki fiyattan da ürününü satmak zorunda kaldığını savundu.

        Mazot, gübre ve ilaca yapılan zamların ardından çiftçilerin zor durumda olduğunu ileri süren Çalışkan, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Ayçiçeğinde de aynı şekilde maalesef görüyoruz ki verim düşüklüğü söz konusudur. Açıklanan yüzde 44 yağ oranı verimi imkansız görünmektedir. Verilen bu düşük fiyatlar yetmiyormuş gibi maalesef bu yıl özellikle olağan üstü bir kuraklık ile karşı karşıyayız. Buradan Edirne Milletvekillerimize sesleniyoruz. Çiftçilerimizin Edirne ve Trakya özelinde kredi borçlarının ertelenmesini dahi hiç gündeminize almadınız ve dile getirmediniz. Çiftçinin sesine kulak veriniz. Çiftçiye destek ödemeleri yerine mazottan alınan ÖTV den indirim ve yine aynı şekilde gübrede indirim olması daha yararlı olacaktır çiftçi çünkü bunu istiyor"

        Çalışkan, yem ve personel giderleri nedeniyle hayvan üreticilerinin de sıkıntılı günler geçirdiğini savundu.

        - Edirne'de yaya geçitlerindeki çizgiler yenileniyor

        Edirne Belediyesi yaya geçitlerinde çizgileri yeniliyor.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ekipler yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kala, okul çevrelerindeki yaya geçitlerinde çizgi yenileme çalışmaları yapıyor.

        Çalışmalarda trafik güvenliğini arttırarak öğrencilerin güvenle okullarına ulaşması hedefliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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