Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler Edirne'de kamp yapacak

Edirne Valiliği Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu tarafından düzenlenen 2. Balkan Ülkeleri Yaz Kampı açılışı programı gerçekleştirildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, 11 ülkeden yaklaşık 400 öğrencinin kampa katıldığını söyledi.

Gençlerle geleceğe emin adımlarla yürüyeceklerini belirten Sezer, "Gençlerle barış ve dostluk köprüleri kuracağız. Sadece sizleri bir araya getirmiyoruz aynı zamanda sizlerin bulunduğu ülkeleri de bir araya getiriyoruz. Sizlerle birlikte ülkeler arasında da gönül köprüleri kuruyoruz." dedi.

Balkanlar'ın Türkiye'nin gönül coğrafyası olduğunu ifade eden Aksal, "Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu ile gençlerimizi ağırlıyoruz daha önce de ağırladık ve bu programlar devam edecek. Bu platformun yaptığı tüm programlar çok kıymetli ancak gençlere yapılan bu yatırım en kıymetlisi." dedi.

Türkiye'ye 1992'den bu yana Balkanlar'dan 20 bine yakın burslu genci eğitim için getirdiklerini ifade eden Eren, "Bu kapsamda Balkanlar'daki gençlerimize yönelik her türlü faaliyeti yürütüyoruz. Balkan Gençlik Okulu Projemiz, gençlik kamplarımız ve gezi programlarımız var." dedi.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Abdullah Eren ise bu yıl Balkanlar'dan yaklaşık 500 öğrenciye Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alma imkanı sağladıklarını anlattı.

Eren, YTB'nin 2012'den bu yana 483 projeyi hayata geçirdiğini kaydetti.

Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu etkinliklerine de katkı sağlamaya devam ettiklerini anlatan Eren, "Balkanları, Rumeli coğrafyasını çok seviyoruz. Türkiye olarak hiçbir zaman hiçbir şartta elimizi Balkanlardan çekmeyeceğiz. Çünkü bu coğrafyanın ekonomik, siyasi ve güvenlik dahil olmak üzere her türlü istikrarı Türkiye'nin buradaki gücüne bağlı." dedi.

TÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler ise Balkan Şehirleri İş Birliği Edirne Platformu'nun Balkan ülkeleri ile olan ilişkilere her anlamda büyük katkılar sunduğunu anlattı.