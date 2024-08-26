Trakya'da et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi yapıldı

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, et ürünlerine yönelik fahiş fiyat ile etiket denetimi gerçekleştirildi.

Edirne Ticaret Müdürlüğü ekipleri, kent genelindeki et ve et ürünü satan marketler ile kasapları denetledi.

Denetimlerde ekipler ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırdı, evrak kontrolü yaptı.

Hijyen yönünden de kontrol edilen işletmelerde, fahiş fiyatları engelleme amacıyla ürünlerin satış fiyatları detaylı şekilde incelendi.

- "Belirlenen fiyatları uyguluyoruz"

Edirne'de kasap Ahmet Tintiş, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin her yönden faydalı olduğunu söyledi.

Vatandaşlara en iyi hizmeti, en uygun fiyata et sunmaya çalıştıklarını anlatan Tintiş, "Kendi hayvanlarımızın eti; hem yetiştiriyoruz hem de kesip eti vatandaşlarımıza sunuyoruz. Biz piyasa için belirlenen fiyatları uyguluyoruz." dedi.

Kırklareli ve Tekirdağ'da da ekipler et ve et ürünü satan işletmelerde denetim yaptı.