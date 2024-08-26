AK Parti Edirne İl Başkanı İba, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü mesajı:

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Büyük Taarruz'un 102. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

İba, mesajında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Büyük Taarruz öncesi söylediği "Ya istiklal ya ölüm" sözünün iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

Büyük Taarruz 'un Türk milletini boyunduruk altına almak, toprağımızı yağmalamak isteyen düşmana ve tüm dünyaya ders niteliğinde olduğunu belirten İba, mesajında şunlara yer verdi:

"Büyük Taarruz neticesinde elde ettiğimiz zafer, tüm dünyaya ilan ettiğimiz bağımsızlık ilanıdır. Bu ilanın 102. yılında aynı ruh ve cesaretle yolumuza devam ediyoruz. İstiklal mücadelemizin tarihi şartlarını, bu mücadelede kimin hangi safta yer aldığını, kazanılan zaferin yokluk içindeki bir milletin azim ve kararlılığının ürünü olduğunu iyi idrak etmek gerekir. En önemlisi de bunun bir var olma, onurunu ve toprağını çiğnetmeme savaşı olduğunu idrak etmektir ki bu milli şuurumuz açısından çok önemlidir.