Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de yasa dışı yollarla yurda giren 27 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçün önlenmesi amacıyla il merkezi ve Lalapaşa ilçesinde denetim yaptı.
Denetimlerde yakalanan 27 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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