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        Edirne'de bir tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Edirne'de bir tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 27.08.2024 - 09:47
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        Edirne'de bir tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
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        Edirne'de bir tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

        Ekipler, Süloğlu ilçesinde H.M'ye ait tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirdi.

        Kenevirler imha edildi, tarla sahibi hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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