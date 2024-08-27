TÜ Devlet Konservatuvarı yetenek sınavı yapıldı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı lisans yetenek sınavı gerçekleşti.
Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı lisans yetenek sınavı gerçekleşti.
Konservatuvara enstrümanlarıyla gelen öğrenciler Konservatuvar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in koordinesindeki jürinin önünde enstrümanlarıyla parçalar icra etti.
Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 60 öğrencilik kontenjan açtıklarını söyledi.
Yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin konservatuvara alınacağını ifade eden Zafer, öğrencilere çaldıkları enstrüman sanat dallarında eğitim verileceğini kaydetti.
Sonuçlar 29 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.
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