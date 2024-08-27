Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        TÜ Devlet Konservatuvarı yetenek sınavı yapıldı

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı lisans yetenek sınavı gerçekleşti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 15:31 Güncelleme: 27.08.2024 - 15:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        TÜ Devlet Konservatuvarı yetenek sınavı yapıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı lisans yetenek sınavı gerçekleşti.

        Konservatuvara enstrümanlarıyla gelen öğrenciler Konservatuvar Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer'in koordinesindeki jürinin önünde enstrümanlarıyla parçalar icra etti.

        Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 60 öğrencilik kontenjan açtıklarını söyledi.

        Yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin konservatuvara alınacağını ifade eden Zafer, öğrencilere çaldıkları enstrüman sanat dallarında eğitim verileceğini kaydetti.

        Sonuçlar 29 Ağustos Perşembe günü açıklanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Bunu yapan insan olamaz! Ayaklarında plastik kelepçe ile kurtarıldı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Derya öğretmen son yolculuğuna uğurlandı, katili tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        Aslan Şampiyonlar Ligi aşkına
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Teoman'a sert tepki
        Teoman'a sert tepki
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        Bakan Bolat'tan 'yeşil pasaport' açıklaması
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        'İmparatorların kucaklaşması' ziyarete açıldı!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Bakırköy'de TIR, otobüsün üzerine devrildi!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Fransa'dan Mukiele iddiası!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Kuaförlere 'pazar' muafiyeti
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Yine hastaneye yetişemedi! İkizler 5 yıl sonra aynı şoförün aracında doğdu
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        Trump'tan 3. Dünya Savaşı uyarısı
        1 milyar TL'lik maç!
        1 milyar TL'lik maç!
        Alman ekonomisine dev etki
        Alman ekonomisine dev etki
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinde Üstündağ dekanlığa, Çolak başhekimliğe getirildi
        Trakya Üniversitesinde Üstündağ dekanlığa, Çolak başhekimliğe getirildi
        Edirne'de 27 kaçak göçmen yakalandı
        Edirne'de 27 kaçak göçmen yakalandı
        Keşan OSB'de yatırımcıların arsa ön tahsisleri yapıldı
        Keşan OSB'de yatırımcıların arsa ön tahsisleri yapıldı
        Edirne'de 52 internet sitesine erişim engellendi
        Edirne'de 52 internet sitesine erişim engellendi
        Edirne'de bir tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de bir tarlada 300 kök Hint keneviri ele geçirildi
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı
        Edirne'de 27 düzensiz göçmen yakalandı