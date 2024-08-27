TÜ Devlet Konservatuvarı yetenek sınavı yapıldı

Yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin konservatuvara alınacağını ifade eden Zafer, öğrencilere çaldıkları enstrüman sanat dallarında eğitim verileceğini kaydetti.

Zafer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2024-2025 eğitim öğretim yılı için 60 öğrencilik kontenjan açtıklarını söyledi.

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