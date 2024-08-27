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        Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 20:04 Güncelleme: 27.08.2024 - 20:04
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        Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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        Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        A.S. idaresindeki 22 RE 548 plakalı motosiklet, ilçe mezarlığı mevkisinde Ö.Ö'nün kullandığı 34 KIR 687 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada motosiklet sürücüsü A.S. ile A.E. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.E. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Otomobil sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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