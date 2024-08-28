Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Keşan ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 09:23 Güncelleme: 28.08.2024 - 09:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'den kısa kısa
        ABONE OL
        ABONE OL

        Keşan ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

        Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında ekiplerce Tayyip Akalın Caddesi'nde yol ve kaldırım söküm çalışmalarına başlandı.

        Hal Geçidi Sokak'ta da kaldırım çalışmaları sürüyor.

        İlçede vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam sunmak için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

        - İpsala'da sünnet şöleni düzenlenecek

        İpsala ilçesinde Belediye ve Kaymakamlık iş birliğiyle düzenlenecek 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında sünnet şöleni gerçekleştirilecek.

        İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sünnet şöleni İpsala ilçesi ve köylerini kapsayan bir etkinlik olarak düzenlenecek.

        Katılmak isteyen aileler belediyeye müracaat ederek başvuru yapabilecek.

        23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı 18-21 Eylül'de gerçekleşecek.

        - Havsa'da doğal gaz çalışmaları

        Havsa ilçesinde Hacıgazi Mahallesi'ne doğal gaz hattı döşeme çalışmalarına başlandı.

        Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Hacıgazi Mahallesi Mor Menekşe ve Efe sokaklarda doğalgaz boru döşeme çalışmaları yapıyor.

        Doğal gaz çalışmalarının yanı sıra ekipler bu sokaklarda parke ve kilit taş döşeme çalışmaları da gerçekleştiriyor.

        - Enez'de sulama kuyuları açıldı

        Enez ilçesinde 3 sulama kuyusu faaliyete geçti.

        Enez Belediyesinden yapılan açıklamada, belediye ekiplerince sondaj faaliyetlerine başlanan L-1, L-2 ve L-3 proje kodlu 3 kuyunun yapımının tamamlandığı belirtildi.

        İller Bankasının desteğiyle ilçede 1992 ve 1995 yıllarından sonra tekrar kuyu açıldığı aktarılan açıklamada, "Su numune analizleri sonuçları geldikten hemen sonra da 2. etap olan Enez-Sahil-Çataltepe içme suyu şebekesinin depolarının ve kuyu depo arası isale hattının projelendirme aşamasına geçilecektir." ifadeleri kullanıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Vergi rekortmenleri açıklandı
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        Dış ticaret açığı Temmuzda geriledi
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        "Çanlar bangır bangır çalıyor"
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        Kundakçı tehdidini dekonta yazdı!
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        En pahalı ikinci Türk futbolcu oldu
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Harris Trump'ın önüne geçti
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        O geçide ne olacak?
        O geçide ne olacak?
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Sabah insanı olmayanlar için bilinmesi gerekenler
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        Afrika Birliği: M çiçeği salgını sadece Afrika'nın değil tüm dünyanın sorunu
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        10 yaşındaki çocuk pompalı tüfekle öldürüldü!
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        Vikinglerin ulaştığı son nokta neresiydi?
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Husilerin Kızıldeniz'de vurduğu petrol tankerindeki yangın sürüyor
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        Sağlıklı olarak satılan gıdalar gerçekten sağlıklı mı?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        İsviçre'de bulunan yöntem, asırlık çikolata üretiminde bir dönüm noktası mı olacak?
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Fransa'da hükümet hala kurulamadı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın

        Benzer Haberler

        Edirne'de asayiş
        Edirne'de asayiş
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de köy yollarında sıcak asfalt çalışmaları sürüyor
        Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Edirne'de motosiklet ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi y...
        Edirne'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        Edirne'de otomobille motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
        TÜ Devlet Konservatuvarı yetenek sınavı yapıldı
        TÜ Devlet Konservatuvarı yetenek sınavı yapıldı
        Trakya Üniversitesinde Üstündağ dekanlığa, Çolak başhekimliğe getirildi
        Trakya Üniversitesinde Üstündağ dekanlığa, Çolak başhekimliğe getirildi