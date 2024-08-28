Keşan ilçesinde yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor.

Keşan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yol ve kaldırım çalışmaları kapsamında ekiplerce Tayyip Akalın Caddesi'nde yol ve kaldırım söküm çalışmalarına başlandı.

Hal Geçidi Sokak'ta da kaldırım çalışmaları sürüyor.

İlçede vatandaşlara daha konforlu ve güvenli bir yaşam sunmak için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

- İpsala'da sünnet şöleni düzenlenecek

İpsala ilçesinde Belediye ve Kaymakamlık iş birliğiyle düzenlenecek 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı kapsamında sünnet şöleni gerçekleştirilecek.

İpsala Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sünnet şöleni İpsala ilçesi ve köylerini kapsayan bir etkinlik olarak düzenlenecek. Katılmak isteyen aileler belediyeye müracaat ederek başvuru yapabilecek. 23. İpsala Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı 18-21 Eylül'de gerçekleşecek. - Havsa'da doğal gaz çalışmaları Havsa ilçesinde Hacıgazi Mahallesi'ne doğal gaz hattı döşeme çalışmalarına başlandı. Havsa Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ekipler Hacıgazi Mahallesi Mor Menekşe ve Efe sokaklarda doğalgaz boru döşeme çalışmaları yapıyor.