Edirne'de asayiş
Edirne'de seyyar satıcılık yaptığı aracı çalınan kişi polise başvurdu.
Edirne'de seyyar satıcılık yaptığı aracı çalınan kişi polise başvurdu.
Şükrüpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde seyyar satıcılık yaptığı aracını kilitleyip bırakan S.Ç. döndüğünde aracını yerinde bulamadı.
S.Ç. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
- Telefonu çalındı
Keşan ilçesinde telefonu çalınan kişi polise başvurdu.
Büyükcami Mahallesi'nde ikamet eden Y.C. evinde telefonunu bıraktığı yerde bulamadı.
Y.C. Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek ev arkadaşından şikayetçi oldu.
- Park halindeki araca çarptılar
Edirne'de bir kişi park halindeki aracına çarpıp kaçanlardan şikayetçi oldu.
Nişancıpaşa Mahallesi Su Deposu Altı Sokak'ta aracını evinin önüne park eden N.Ö. döndüğüne aracının sağ arka çamurluk kısmında göçük oluştuğu ve sağ arka park lambasının kırık olduğunu fark etti.
N.Ö. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.
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