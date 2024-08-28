Edirne'de asayiş

Nişancıpaşa Mahallesi Su Deposu Altı Sokak'ta aracını evinin önüne park eden N.Ö. döndüğüne aracının sağ arka çamurluk kısmında göçük oluştuğu ve sağ arka park lambasının kırık olduğunu fark etti.

Edirne'de bir kişi park halindeki aracına çarpıp kaçanlardan şikayetçi oldu.

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