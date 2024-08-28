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        Edirne'de asayiş

        Edirne'de seyyar satıcılık yaptığı aracı çalınan kişi polise başvurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 10:10 Güncelleme: 28.08.2024 - 10:10
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        Edirne'de asayiş
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        Edirne'de seyyar satıcılık yaptığı aracı çalınan kişi polise başvurdu.

        Şükrüpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde seyyar satıcılık yaptığı aracını kilitleyip bırakan S.Ç. döndüğünde aracını yerinde bulamadı.

        S.Ç. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        - Telefonu çalındı

        Keşan ilçesinde telefonu çalınan kişi polise başvurdu.

        Büyükcami Mahallesi'nde ikamet eden Y.C. evinde telefonunu bıraktığı yerde bulamadı.

        Y.C. Keşan Polis Merkezi Amirliğine giderek ev arkadaşından şikayetçi oldu.

        - Park halindeki araca çarptılar

        Edirne'de bir kişi park halindeki aracına çarpıp kaçanlardan şikayetçi oldu.

        Nişancıpaşa Mahallesi Su Deposu Altı Sokak'ta aracını evinin önüne park eden N.Ö. döndüğüne aracının sağ arka çamurluk kısmında göçük oluştuğu ve sağ arka park lambasının kırık olduğunu fark etti.

        N.Ö. Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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