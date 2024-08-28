Edirne'de iki tarlada 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi
Edirne'de iki tarlada 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Edirne'de iki tarlada 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.
Ekipler Edirne'de ayrı kişilere ait iki tarlada yaptıkları arama 49 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirdi.
Kenevirler imha edildi, tarla sahipleri hakkında adli işlem yapıldı.
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