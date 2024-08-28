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        Edirne'den kısa kısa

        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Vaysal köyündeki taş ocağının faaliyetlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 15:30 Güncelleme: 28.08.2024 - 15:33
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        Edirne'den kısa kısa
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        CHP Edirne İl Başkanı Harika Taybıllı, Vaysal köyündeki taş ocağının faaliyetlerinin gözden geçirilmesi gerektiğini bildirdi.

        Taybıllı, yaptığı yazılı açıklamada bölgede incelemede bulunduğunu belirtti.

        Taş ocağının oluşturduğu toz ve partiküllerin, köydeki ağaçları ve bitki örtüsünü olumsuz etkilediğini vurguladı.

        Taybıllı, köylülerin taş ocağının faaliyetlerini durdurmak için dava açtıklarını ve davanın köylü lehine sonuçlandığını, ancak taş ocağının faaliyetlerinin hala devam ettiğine işaret etti.

        Görüş ve önerilerinin dikkate alınarak, doğa ve halk sağlığının korunması adına birlikte hareket etme inancını koruduklarını ifade eden Taybıllı, şunları kaydetti:

        "Yetkililere ve ilgili mercilere çağrımız, açık mahkeme kararına da uyulmak suretiyle, bu sorunun çözümü için gerekli adımları bir an önce atmalarıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi 'Felaket başa gelmeden evvel önleyici ve koruyucu tedbirleri düşünmek lazımdır, geldikten sonra dövünmenin bir yararı yoktur.' CHP olarak biz bu konunun takipçisi olacağız."

        -Bayır, rektör yardımcısı oldu

        Prof. Dr. Eylem Bayır Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı olarak atandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre atamalar devam ediyor, bu kapsamda Prof. Dr. Bayır rektör yardımcısı olarak görevlendirildi.

        Rektör Prof. Dr. Mustafa Hatipler, Bayır’a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulunarak Trakya Üniversitesinin yeni döneminde güçlü bir şekilde ilerleyeceklerine ve büyük başarılara imza atacaklarına dair inancını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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