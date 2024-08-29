Edirne'den kısa kısa
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.
Kilci başkanlığında düzenlenen toplantıda 2024-2025 üretim sezonunda Edirne'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları kapsamında yapılacak çalışmalar ve yeni düzenlemeler görüşüldü.
Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve personel katıldı.
- Keşan'da fener alayı ve konser düzenlenecek
Keşan Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla programlar düzenlenecek.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erikli sahilinde Erikli Amatör Balıkçılar Derneğince Türk Bayrakları ile süslenen teknelerle kutlama yapılacak. Ayrıca Erikli sahilinde de fener alayı düzenlenecek.
Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek konserde de Gökhan Hasar Orkestrası sahne alacak.
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