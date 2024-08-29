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        Edirne'den kısa kısa

        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 09:43 Güncelleme: 29.08.2024 - 09:43
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        Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

        Kilci başkanlığında düzenlenen toplantıda 2024-2025 üretim sezonunda Edirne'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları kapsamında yapılacak çalışmalar ve yeni düzenlemeler görüşüldü.

        Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve personel katıldı.

        - Keşan'da fener alayı ve konser düzenlenecek

        Keşan Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla programlar düzenlenecek.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Erikli sahilinde Erikli Amatör Balıkçılar Derneğince Türk Bayrakları ile süslenen teknelerle kutlama yapılacak. Ayrıca Erikli sahilinde de fener alayı düzenlenecek.

        Keşan Cumhuriyet Meydanı'nda Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenecek konserde de Gökhan Hasar Orkestrası sahne alacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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