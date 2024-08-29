Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci, Edirne Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kilci başkanlığında düzenlenen toplantıda 2024-2025 üretim sezonunda Edirne'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) başvuruları kapsamında yapılacak çalışmalar ve yeni düzenlemeler görüşüldü.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt ve personel katıldı.

- Keşan'da fener alayı ve konser düzenlenecek

Keşan Belediyesince 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla programlar düzenlenecek.