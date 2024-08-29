Edirne'de Zafer Yürüyüşü düzenlenecek.

Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, yaptığı yazılı açıklamada, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Edirne'de büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamaya hazırlandıklarını belirtti.

Kutlamalar kapsamında Zafer Yürüyüşü düzenleyeceklerini dile getiren Akın, "Yarın 21:00’de Şükrüpaşa İlkokulu önünden başlayacak Zafer Yürüyüşü, Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam edecek. Başta geleceğimizin teminatı gençlerimiz olmak üzere 7’den 70’e tüm hemşerilerimi bu anlamlı günde bir arada olmaya ve Zafer Bayramı’nı hep birlikte kutlamaya davet ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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