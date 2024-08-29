Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, oluşturulan alanda saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa'nın Abalar köyünde yaptıkları denetimde D.Ö'nün kullandığı araçta arama yaptı.

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