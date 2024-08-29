Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı
Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
Edirne'de evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa'nın Abalar köyünde yaptıkları denetimde D.Ö'nün kullandığı araçta arama yaptı.
Aramada 10 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.
Şüphelinin evinde de arama yapan ekipler, oluşturulan alanda saksılar içerisinde Hint keneviri yetiştirildiğini tespit etti.
D.Ö. gözaltına alındı.
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