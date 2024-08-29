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        Edirne'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı

        Edirne'de sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 11:56 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:06
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        Edirne'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
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        Edirne'de sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.

        Atatürk Bulvarı'nda, B.K. idaresindeki 22 SA 274 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden B.B'nin kullandığı bisiklete, ardından çöp konteynerine çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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