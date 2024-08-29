Edirne'de otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı
Edirne'de sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Edirne'de sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Atatürk Bulvarı'nda, B.K. idaresindeki 22 SA 274 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden B.B'nin kullandığı bisiklete, ardından çöp konteynerine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan bisiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alkollü olduğu belirlenen otomobil sürücüsü, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sonrası gözaltına alındı.
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