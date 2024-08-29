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        Yabancı öğrencilerin Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hayali

        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı müzikal kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen yabancı öğrenciler tarafından da tercih ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:19 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:19
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        Yabancı öğrencilerin Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı hayali
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        CİHAN DEMİRCİ - Trakya Üniversitesi (TÜ) Devlet Konservatuvarı müzikal kariyerine Türkiye'de devam etmek isteyen yabancı öğrenciler tarafından da tercih ediliyor.

        Fakültelerin çeşitli bölümlerinde binlerce yabancı öğrenciye ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesinde Devlet Konservatuvarının kurulduğu 1991 yılından bu yana Balkan ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve diğer ülkelerden gelen 112 öğrenci eğitim aldı.

        2024-2025 eğitim öğretim yılı için Türk öğrencilerin yanı sıra konservatuvarın yetenek sınavlarına giren yabancı uyruklu öğrenciler, konservatuvarda eğitim hayalini gerçekleştirmek için çaba harcıyor.

        Konservatuvara girmeye hak kazanan öğrencilere yeteneği doğrultusunda piyano, keman, kontrbas, viyola, çello, flüt, klarnet, obua, fagot, trompet, korno, trombon ve tuba sanat dallarında eğitim verilecek.

        - "Trakya Üniversitesi bir marka"

        TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ahmet Hamdi Zafer, AA muhabirine, devlet konservatuvarına Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu öğrencilerin de ilgi gösterdiğini söyledi.

        Konservatuvar kurulduğundan bu yana 112 yabancı uyruklu öğrenciye eğitim verdiğini belirten Zafer, yeni eğitim yılı için Romanya, Bulgaristan ve Özbekistan uyruklu öğrencilerin yetenek sınavına başvurduğunu kaydetti.

        Yetenek sınavında 60 öğrencilik kontenjana başarılı olanların yerleşeceğini ifade eden Zafer, şunları kaydetti:

        "Trakya Üniversitesinin tanıtımında hocalarımızın başarıları ve yurt dışında vermiş olduğu konserler çok önemli. Trakya Üniversitesi bir marka ve Balkanlar misyonu odaklı bir üniversite. Bunun çok büyük etkisi var. Bu sınava da Romanya, Bulgaristan ile Özbekistan'dan katılım sağlayan öğrencilerimiz oldu. Tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

        - "Türkiye'deki ünlü sanatçıları örnek alıyoruz"

        Özbekistan uyruklu Mümin Yakubov (19), müzik kariyerindeki hayallerini gerçekleştirmek için 3 yıl önce Türkiye'ye geldiğini söyledi.

        Özbekistan'da aldığı keman eğitimini Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesini tamamlayarak sürdürdüğünü belirten Yakubov, "Müzik alanındaki eğitimime Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında devam etmek istiyorum. Türkiye'deki ünlü sanatçıları örnek alıyoruz. Özbekistan'dayken Cihat Aşkın hocamızın çalışmalarını çok izledim, onu örnek alıyorum. Yakından takip ediyorum. Bir gün ben de ünlü bir sanatçı olursam ülkemde, sonrasında dünyada konser vermeyi hayal ediyorum." diye konuştu.

        TÜ Devlet Konservatuvarı sanatçılarının başta Balkanlar olmak üzere dünyadaki birçok ülkede konserler verdiğini Yakubov, dünyada müziğe gönül vermiş birçok öğrencinin TÜ'de eğitim almayı hayal ettiğini kaydetti.

        - Dünyaca ünlü bir sanatçı olmak istiyor

        Romanya Uyruklu Georgina Davidesco da (18) küçüklüğünden bu yana Devlet Konservatuvarında okumayı ve dünyaca ünlü bir sanatçı olmayı hayal ettiğini anlattı.

        Davidesco, ailesinin işi dolayısıyla Türkiye'ye geldiğini söyledi.

        Lüleburgaz TEK Güzel Sanatlar Lisesini tamamlayarak hayalinin arkasından koşmaya devam ettiğini dile getiren Davidesco, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar bazı sanatçılardan ve hocalardan özel dersler aldım. Şimdi de hayallerimi gerçekleştirmek için konservatuvarın yetenek sınavına girdim. İnşallah hayallerimi bu üniversitede gerçekleştireceğim. Buradan mezun olup çok iyi bir flütçü ve dünyaca ünlü müzisyen olarak Romanya'da konser verebilmek gurur verir bana."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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