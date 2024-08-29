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        Keşan - Enez kara yolunun bir bölümü 31 Ekim'e kadar trafiğe kapatıldı

        Keşan-Enez kara yolunda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü 31 Ekim'e kadar trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 15:22 Güncelleme: 29.08.2024 - 15:22
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        Keşan - Enez kara yolunun bir bölümü 31 Ekim'e kadar trafiğe kapatıldı
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        Keşan-Enez kara yolunda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü 31 Ekim'e kadar trafiğe kapatıldı.

        Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keşan - Enez kara yolunun bir bölümünde çalışma yapıldığı belirtildi.

        Çalışma kapsamında Siğilli kavşağı ile Kılıç köyü arasında kalan kısmın araç trafiğine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, "Enez yönüne gitmek isteyen sürücüler, Keşan-Mecidiye kara yolunun 6. kilometresinde bulunan 3 kilometrelik Büyükdoğanca ve Kılıç köyleri arasındaki servis yoluna yönlendirilecek. Ayrıca, İstanbul ve Edirne’den Enez’e ulaşım için alternatif güzergah olarak İpsala-Enez yolu kullanılabilecek." denildi.

        Çalışma süresince gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınacağı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı kaydedildi.

        Sürücülerin, belirtilen tarihe kadar alternatif güzergahları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri gerektiği vurgulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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