Keşan - Enez kara yolunun bir bölümü 31 Ekim'e kadar trafiğe kapatıldı

Keşan-Enez kara yolunda yapılacak bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yolun bir bölümü 31 Ekim'e kadar trafiğe kapatıldı.

Karayolları 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Keşan - Enez kara yolunun bir bölümünde çalışma yapıldığı belirtildi.

Çalışma kapsamında Siğilli kavşağı ile Kılıç köyü arasında kalan kısmın araç trafiğine kapatıldığı ifade edilen açıklamada, "Enez yönüne gitmek isteyen sürücüler, Keşan-Mecidiye kara yolunun 6. kilometresinde bulunan 3 kilometrelik Büyükdoğanca ve Kılıç köyleri arasındaki servis yoluna yönlendirilecek. Ayrıca, İstanbul ve Edirne’den Enez’e ulaşım için alternatif güzergah olarak İpsala-Enez yolu kullanılabilecek." denildi.