Edirne Valisi Sezer'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Edirne Valisi Yunus Sezer, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer mesajında, tarihinin hiçbir döneminde esarete boyun eğmemiş ve şanlı mazisi zaferlerle dolu Türk milletinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazandığı büyük zaferin 102. yıl dönümünün heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

"Türk'ün zafer ayı" olarak tanımlanan ağustos ayında, 26 Ağustos’ta Büyük Taarruzla başlayan ve 30 Ağustos 1922’de Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nde zaferle taçlanan Kurtuluş Savaşı’nın dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret verip yol gösterdiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Türk Milleti, 30 Ağustos zaferi ile ülkemizi parçalamak ve milletimizi esaret altına almak isteyen devletlere karşı zor koşullara ve imkansızlıklara rağmen hiçbir şekilde vatanın bölünmez bütünlüğünden, bağımsızlık ve hürriyetinden ödün vermeyeceğini, milli birlik ve beraberlik şuuru içerisinde sonsuza kadar hür, bağımsız ve onurlu bir şekilde yaşayacağını bütün dünyaya ispat etmiştir.

Millet olarak geçmiş ve gelecek nesillerimize karşı taşıdığımız en büyük sorumluluk, şehitlerimizin ve gazilerimizin emaneti olan bu güzel vatanımızı, Cumhuriyetimizi, tarihimizden ve ecdadımızdan aldığımız ilhamla, birlik ve beraberlik içerisinde sonsuza dek sahip çıkarak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmaktır. Kurtuluş ve bağımsızlık mücadelemizi bu denli büyük bir zaferle taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla yad ediyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum."