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        Kürek Milli Takımı'ndan Meriç Nehri'nde dev Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması

        Kürek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Meriç Nehri'nde dev Türk bayrağı açarak kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 09:33 Güncelleme: 30.08.2024 - 09:43
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        Kürek Milli Takımı'ndan Meriç Nehri'nde dev Türk bayraklı 30 Ağustos kutlaması
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        Kürek Milli Takımı, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Meriç Nehri'nde dev Türk bayrağı açarak kutladı.

        Edirne'de 7-8 Eylül'de düzenlenecek 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren Milli Takım, sabah antrenmanı sonrası Meriç Nehri'nde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağı açarak 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

        Kürek Milli Takım Antrenörü Sonat Doğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını söyledi.

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluşu ve kuruluşu için çok önemli olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Türk halkına kazandıran Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle andıklarını belirten Doğan, "Milli bir görev için buradayız. Önümüzdeki hafta sonu 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası var. Sporcularımızla beraber milli takım kampındayız. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı da 50 metrelik bir Türk bayrağını açarak burada antrenman sonrası kutluyoruz. Amacımız yarışlarda madalya ve madalyalar kazanarak İstiklal Marşı'nı Edirne'de Türk halkına dinletmek." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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