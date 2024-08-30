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        Edirne milletvekilleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 11:09 Güncelleme: 30.08.2024 - 11:09
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        Edirne milletvekilleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı
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        AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Aksal, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesindeki sarsılmaz iradesinin ve kararlılığının en büyük sembolü olduğunu belirtti.

        Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Aksal, şehitlere rahmet diledi.

        30 Ağustos'un sadece bir askeri zaferin değil aynı zamanda milletin azimle ve fedakarlıkla kazandığı büyük bir bağımsızlık destanının adı olduğunu belirten Aksal, şunları kaydetti:

        "Bu zafer, milletimizin yokluklar içinde dahi nasıl bir direniş sergileyebileceğini ve bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

        Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmak, geçmişten aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yüceltmek, birliğimizi ve beraberliğimizi daima korumak, bu şanlı miras daha da ileriye taşımak ve çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak olmalıdır."

        - CHP Edirne Milletvekili Yazgan

        CHP Edirne Milletvekili Baran Yazgan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yazgan, mesajında, 26 Ağustos'ta başlayan Büyük Taarruz ile yakılan işaret fişeğinin 30 Ağustos'ta amacına ulaştığını belirtti.

        Özgürlük ve bağımsızlığın tarih boyunca milletin en vazgeçilmez ülküsü olduğunu ifade eden Yazgan, "Büyük bir kahramanlık destanı ve bağımsızlık mücadelesi olarak tarihe yazılan Kurtuluş Savaşı, bunun en önemli kanıtlarından biridir. 30 Ağustos tarihin gördüğü en büyük zaferlerden biridir. Direnişin, dirilişin tarihidir. Cumhuriyet'e giden yolda döşenen en önemli taşlardan biridir. Bağımsızlığa aşık bir milletin, bunu dünyaya haykırışıdır, emperyalistlere diz çöktürmesinin kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

        Büyük zafer ile Türkiye'nin emperyalistlerin takmak istediği prangaları koparıp attığını aktaran Yazgan, şunları kaydetti:

        "Cumhuriyet'e ve demokrasiye giden yolda önemli bir eşik geçilmiştir. 30 Ağustos 1922, tarihimizin akışını değiştirmiştir. Kurtuluş Savaşı’nın sonucunun ilanını, tam bağımsız, laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkılması için peşi sıra gelen devrimler izlemiştir.

        Daha çağdaş, daha modern ve daha ileri bir Türkiye için yapılması gereken de yine Atatürk ilke ve devrimlerinin kararlılıkla korunması, uygulanmasıyla mümkündür. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102. yılında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum, ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutluyorum."

        - CHP Edirne Milletvekili Ün

        CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Ün, mesajında, 30 Ağustos'ta Cumhuriyet'in kuruluşunun yolunun açıldığını belirtti.

        Büyük zaferin ardından büyük fedakarlıklarla kazanılan bağımsızlığın kalıcı olması için fabrikaların kurulduğunu, limanların inşa edildiğini ve ülkenin demir ağlarla örüldüğünü belirten Ün, "Bu büyük zaferi kazanan ve bağımsız bir Cumhuriyet'e eşit ve özgür yurttaşlar olarak yaşamamızı sağlayan Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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