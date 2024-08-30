Edirne milletvekilleri 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Aksal, mesajında, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın milletin bağımsızlık ve hürriyet mücadelesindeki sarsılmaz iradesinin ve kararlılığının en büyük sembolü olduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman silah arkadaşlarını saygıyla andığını belirten Aksal, şehitlere rahmet diledi.

30 Ağustos'un sadece bir askeri zaferin değil aynı zamanda milletin azimle ve fedakarlıkla kazandığı büyük bir bağımsızlık destanının adı olduğunu belirten Aksal, şunları kaydetti:

"Bu zafer, milletimizin yokluklar içinde dahi nasıl bir direniş sergileyebileceğini ve bağımsızlık uğruna her türlü fedakarlığı yapabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.

Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızdan bizlere emanet olan vatanımıza ve Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizin gelişmesi için var gücümüzle çalışmak, geçmişten aldığımız güç ve ilhamla Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yüceltmek, birliğimizi ve beraberliğimizi daima korumak, bu şanlı miras daha da ileriye taşımak ve çocuklarımıza daha güçlü bir Türkiye bırakmak olmalıdır."