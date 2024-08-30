Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Edirne'deki tören, Atatürk Anıtı'nda Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Muharrem Eminoğlu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın çelenk sunmasıyla başladı.

Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törenin ardandan Vali Sezer makamında tebrikleri kabul etti.

Atatürk Bulvarı'nda devam eden kutlama töreninde Sezer, Eminoğlu ve Akın vatandaşların bayramını kutladı.

Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Derya Bulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kutlama programına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün ile protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

Tören halk oyunları gösterisi, askeri birlikler ve askeri araçların geçişiyle sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hava savunma üsteğmen Eray Ülger, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliğinde devam etti.

Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Köse ve Bulut burada tebrikleri kabul etti.

Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Ekici, Köse ve Bulut askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu.

Üsteğmen Göktuğ Topsakal'ın yaptığı konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.