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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:49 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:49
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        Büyük Zafer'in 102. yılı kutlanıyor
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Edirne'deki tören, Atatürk Anıtı'nda Edirne Valisi Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Muharrem Eminoğlu ve Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ın çelenk sunmasıyla başladı.

        Bando eşliğinde saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Törenin ardandan Vali Sezer makamında tebrikleri kabul etti.

        Atatürk Bulvarı'nda devam eden kutlama töreninde Sezer, Eminoğlu ve Akın vatandaşların bayramını kutladı.

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından hava savunma üsteğmen Eray Ülger, burada yaptığı konuşmada, 30 Ağustos zaferinin Türk tarihine altın harflerle yazıldığını söyledi.

        Tören halk oyunları gösterisi, askeri birlikler ve askeri araçların geçişiyle sona erdi.

        Kutlama programına AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekilleri Ahmet Baran Yazgan ve Ediz Ün ile protokol üyeleri, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, vatandaşlar katıldı.

        - Kırklareli

        Kırklareli'nde Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Vali Birol Ekici, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ve Belediye Başkanı Derya Bulut Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören Kırklareli Valiliğinde devam etti.

        Ekici, CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, Köse ve Bulut burada tebrikleri kabul etti.

        Ardından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende Ekici, Köse ve Bulut askeri araç üzerinden vatandaşların bayramını kutladı.

        Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen kutlama mesajı okundu.

        Üsteğmen Göktuğ Topsakal'ın yaptığı konuşmanın ardından halk oyunları gösterisi sunuldu, şiirler okundu.

        Daha sonra Kırklareli Jandarma Komutanlığı Komando Birliği ekiplerince hazırlanan zeybek gösterisi gerçekleştirildi.

        Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

        - Tekirdağ

        Tekirdağ'da törenler Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunması ile başladı.

        Sahil dolgu alanında devam eden törene Vali Recep Soytürk, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, CHP Tekirdağ Milletvekili Nurten Yontar, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ahmet Uğurlu, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, İl Jandarma Komutanı Ahmet Çetin, kurum müdürleri, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Vali Soytürk, Garnizon Komutanı Uğurlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Yüceer askeri araç ile vatandaşların bayramını kutladı.

        İstihbarat Yüzbaşı Gültekin Güler'in, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 30 Ağustos'un, Türk milletinin kurtuluş mücadelesi olduğunu söyledi.

        Tören, askeri birlikler ve araçların geçişiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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