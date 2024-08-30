Süloğlu'nda trafik ekipleri tanıtım ve bilgilendirme çalışması yaptı

İlçe Kaymakamı Tarık Emre Uşen de standı ziyaret ederek ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

İlçede düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe ekipleriyle birlikte kullandıkları teknik ekipmanları vatandaşlara tanıttı.

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