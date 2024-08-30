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        Süloğlu'nda trafik ekipleri tanıtım ve bilgilendirme çalışması yaptı

        Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma trafik ekiplerince tanıtım faaliyet düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:13 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:21
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        Süloğlu'nda trafik ekipleri tanıtım ve bilgilendirme çalışması yaptı
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        Süloğlu ilçesinde polis ve jandarma trafik ekiplerince tanıtım faaliyet düzenlendi.

        İlçede düzenlenen etkinlikte İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe ekipleriyle birlikte kullandıkları teknik ekipmanları vatandaşlara tanıttı.

        Trafik güvenliği konulu broşürlerin dağıtıldığı stantta çocuklara trafik dedektif kartları tanımlanarak boyama kitabı ve düdük hediye edildi.

        Alkol simülasyon gözlüğü ile vatandaşların alkollü sürücülerin hissettiklerini deneyimlemesi sağlandı.

        İlçe Kaymakamı Tarık Emre Uşen de standı ziyaret ederek ekiplerden çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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        Galeri
        Galeri

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