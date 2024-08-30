Pazarkule Sınır Kapısı'nda bir otomobilde aralarında kanguruların da olduğu cins hayvanlar ele geçirildi Türkiye'ye giriş yapmak üzere Pazarkule Sınır Kapısı'na gelen bir otomobilde kanguru, alpaka, papağan, uçan sincap ve Patagonya marası gibi cins hayvanlar ele geçirildi.

Anadolu Ajansı Giriş: 30.08.2024 - 16:24 Güncelleme: 30.08.2024 - 16:30 facebook

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